MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2015 tarihli ve 8694 sayılı görüş yazısında, üç başarı belgesinin farklı makamlarca verilmesi durumunda üstün başarı belgesinin son başarı belgesini veren makamca verilmesi gerektiğinin belirtilmiştir.

Bu nedenle Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanı S tarafından verilen başarı belgelerinden sonra 3 üncü başarı belgelerini alan personele üstün başarı belgelerinin de Bakanlık tarafından mı yoksa Valilik/Kaymakamlık tarafından mı verilmesi gerektiği hususunda tereddüte düşüldüğünden görüş istenilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinde; Başarı Belgesinin ilçelerde Kaymakam, illerde Vali tarafından verilebileceği, Üstün Başarı Belgesinin ise ilçelerde Kaymakam, illerde Valiler tarafından verileceği hüküm altına alınmıştır." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR