Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Nebati'den petrol sorusuna yanıt: Bizde şu anda çok çok ucuz
Bakan Nebati'den petrol sorusuna yanıt: Bizde şu anda çok çok ucuz
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Adana'da 37 polis yaralandı, 2 polise de 'orantısız güç' soruşturması
Adana'da 37 polis yaralandı, 2 polise de 'orantısız güç' soruşturması
Uçak ve otobüs biletlerine de zam geliyor
Uçak ve otobüs biletlerine de zam geliyor
Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
20 ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
20 ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Rus ordusu Kiev'i yeniden vurdu
Rus ordusu Kiev'i yeniden vurdu
Nebati: Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim!
Nebati: Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması

Hakkari'de bir polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 'Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Mart 2022 22:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, bir polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında Hakkari'de ele geçirilen patlayıcılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KİMLİĞİNE BAKINCA POLİS OLDUĞUNU GÖRÜYORLAR"

Konuya ilişkin Bakan Soylu, "Dün 8-9 gibi Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Bizim çeşitli analiz programlarımız var. Bu yapay zeka dedikleri ve birçok bilgiyi üst üste koyarak oluşturdukları programlar. Buradan şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söylediler. Türkiye'de artık uyuşturucu ağının %70 Doğu'da %30'u batıda yakalanıyor. Arkada 133 paket, 53,5 kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğine bakınca Polis Memuru olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.

"HEDEF İSTANBUL"

Açıklamalarının devamında Soylu, "Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, oradan geldiği içinde Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul." dedi.

"PATLAYICI TAŞITMAK İÇİN AİLELERİ İLE TEHDİT EDİYORLAR"

Patlayıcı taşımak için terör örgütü PKK'nın artık yöntem değiştirdiğini söyleyen Soylu, "Biz zaten birçok aktarımlarla ilgili tedbirlerimiz var. Ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz. Örneğin; PYD'nin bir karargahı. Görüntüler bizde. İki tane DEAŞ'lı kadına PYD'li komutanlar, 'Şu patlayıcıları Türkiye'ye siz getireceksiniz. Eğer getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu bırakırız' diyorlar. Oradaki bir araç ve polis olduğu için bir vesileyle bizim bunun atlayabileceğimizi düşündüler fakat arkadaşlarımızın temiz çalışması sonucu yakalandı. Bu yıl buna benzer 15 eylem engelledik." dedi.

"TEZGAH İYİ KURULMUŞ"

Operasyon sırasında polis memurunun da araçta olduğunu söyleyen Soylu, "Aracı birkaç gün önce kendisine tesvil ettirmiş. Aracın parasını kendisi vermemiş. Parayı patlayıcıyı araca yerleştiren adam vermiş. Aslında tezgah iyi kurulmuş. Polis memuru olduğu için bir vesileyle onu atlayabileceğimizi düşünmüşler ama arkadaşlarımız nitelikli bir çalışmayla bunu yakaladılar. Yazılımcılarımız çok başarılı, ekibimiz çok tecrübeli. Bazen bizi hayretler içerisinde bırakıyorlar." dedi.

52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Ataşehir'de istek parça kavgasında 1 şüpheli tutuklandı
Ataşehir'de istek parça kavgasında 1 şüpheli tutuklandı
Nevruz etkinliklerinde polise saldıran 298 kişi gözaltına alındı
Nevruz etkinliklerinde polise saldıran 298 kişi gözaltına alındı
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 tutuklama
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 tutuklama
Polisten kaçan şüpheliler yola el bombası attı
Polisten kaçan şüpheliler yola el bombası attı
Okulda başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti
Okulda başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı

Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı

'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!

KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu yayımladı! En çok şikayet edilen kurumlar; Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu!
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Mahkum 15.Bölüm Fragmanı

Mahkum 15.Bölüm Fragmanı

Mahkum 15.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri