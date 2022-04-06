Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!

Bilindiği üzere; Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan eğitim karşılığında öğretmenlere haftada 6 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Bu konuya ilişkin düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17. maddesine dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" konulu 2010/49 nolu genelgede yer almaktadır. Söz konusu genelgede bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" konulu 2010/49 nolu genelgesi için tıklayınız

Kimler; Hangi Alanlarda, Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Yaparak Ek Ders Alır? Dosyamıza ulaşmak için tıklayınız

Bu bağlamda "Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" gibi etkinlik alanlarında ders dışı eğitim çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair MEB görüş yazısı yayımladı.

İşte o görüş yazısı;

Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısında; "Ders dışı eğitim çalışmaları 2010/49 sayılı Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar Genelgesi belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. "Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" etkinlik alanları söz konusu Genelgede yer almadığından bu etkinliklerin ders dışı eğitim çalışması olarak yapılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

Fakat bu çalışmaların yani "Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" gibi etkinlik alanlarının ek dersle ilgili kararın ve ilgi 2010/49 nolu genelgenin değiştirilerek acilen "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslarına" eklenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR