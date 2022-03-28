İnternete yüzde 70 zam geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, internete zammın kapıda olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, "İktidarlarının sonunda evlere sabit internet götüremeyen iktidarın hedefi Metaverse" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'deki internet fiyat ve kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Telekom'un port ücretlerine yüzde 70'e yakın oranda zam talebinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylandığını belirten Adıgüzel, "Bu zam hem Türk Telekom'dan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyet artışının önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Maliyetlerdeki artış tüketiciye yansıyacak

BTK'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı 'Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi' hakkındaki kararı ile Türk Telekom'un port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesi ile ilgili teklifini onayladığını hatırlatan CHP'li Adıgüzel, teklife göre, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, toptan hat kiralama ve port ücretlerine yüzde 70'e varan oranda zam yapıldığını söyledi.

Söz konusu zammın sabit internet ve telefon hizmetlerini doğrudan etkileyeceğini ifade eden Adıgüzel, "İşletmeciler ilk etapta mevcut taahhütlü müşterilerine bu zammı yansıtamayacak, ama yeni abonelerine bunu yansıtmak zorunda kalacak. Bu artış hem Türk Telekom'dan toptan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyetlerindeki bu ciddi artışın, tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz" diye konuştu.

Vatandaş kaliteli internet hizmeti alamıyor

Türkiye'deki internet fiyatlarının mevcut durumda "el yaktığını", internet fiyatlarının sunulan hizmetin kalitesine, niteliğine ve vatandaşların gelirine oranla pahalı olduğunu ifade eden CHP'li Adıgüzel, "2021 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri 353 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yıllık artış 500 TL'nin üzerindeydi. Araştırmalar ise 2022 yılında haberleşme giderlerinde yine önemli bir oranda artış olacağını gösteriyor" dedi.

Haberleşmedeki yüksek kullanım ücretlerine rağmen, vatandaş hızlı ve kaliteli bir internet hizmeti alamadığını söyleyen Adıgüzel, "Türkiye sabit genişbant hızında 180 ülke arasında 102'inci sırada. Bu şu demek: 2 çocuklu 4 kişilik bir aile aynı anda interneti verimli kullanamıyor. Yine BTK'nın son güncel raporuna göre, Türkiye'deki sabit internet abonelerinin yüzde 32'si 10-16 Mbps; yüzde 24'ü, 16-24 Mbps; yüzde 8'i ise 4-10 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri kullanıyor. Yani internet kullanıcılarının yüzde 65'i gelişmiş ülkelerde abonelere seçenek olarak dahi sunulmayan paketleri kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Evlerde sabit internet yok ama hedef metaverse

"Tüm dünyada internetin gelişmişliği sabit geniş-bant kullanımının yaygınlığı ve kalitesi ile ölçülürken, Türkiye'de nüfusa göre sabit geniş-bant yaygınlık oranı yalnızca yüzde 21,4'de kaldığını ifade eden Adıgüzel, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu oranla yüzde 33,2'lik OECD ortalamasının altındayız. 20 yıllık iktidarlarının sonunda, evlere sabit internet götüremeyen, fiber altyapıda başarıyı yakalayamayan, Türk Telekom soygununa göz yuman AKP iktidarının hedefi ise Metaverse. Metaverse'den bahsedeceksek önce neden Türkiye'de halen 9 milyonu aşkın hanede sabit internet bağlantısının olmadığını konuşalım. Önce bu sorunu çözelim. Ama vatandaşımız merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli ve öncelikli iktidar hedeflerinden biri doğru yatırım ve işbirlikleri ile her vatandaşın, hanenin hızlı ve ucuz internete erişimini sağlamak olacaktır."

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