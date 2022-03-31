Hakan Ural'dan Beren Saat'e 'Siyaset yapma' tepkisi: O toplara girme!

KANAL D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumlarıyla sıklıkla gündeme gelen sunucusu Hakan Ural, katıldığı iklim zirvesinde "Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor. Kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık" diyen Beren Saat'e tepki gösterdi. Canlı yayında konuşan Ural "Hiç bu toplara girme altında kalırsın" dedi.

Başkentte düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat'e, "İklim Elçisi" plaketi verildi. Etkinlikte konuşma yapan Saat'in sözleri sosyal medyada gündem olurken Hakan Ural'dan da tepki gecikmedi.

"Sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun?"



Kanal D ekranlarında program sunan Hakan Ural ise Beren Saat'in sözlerine karşılık vererek "Sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun. Oysa iklim. Devletin hizmetlerini küçümsemek için neden bilmiyorum. Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest'ten haberin var mı? Hiç bu toplara girme altında kalırsın" ifadelerini kullandı.

Beren Saat ne demişti?



"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat "Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde 'yüzümüzü hep Batı'ya döndük şimdi birazcık da Doğu'ya bakalım' denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor" dedi.