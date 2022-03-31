Almanya ve Fransa gazda Ruble ile ödeme yapmayı reddetti

Erdoğan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Erdoğan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da
Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
İYTE'de rekor maaş promosyonu
İYTE'de rekor maaş promosyonu
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
Şekere yüzde 31 zam geldi
Şekere yüzde 31 zam geldi
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek
Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Bireysel borçta takibe düşen üçe katlandı
Bireysel borçta takibe düşen üçe katlandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Almanya ve Fransa gazda Ruble ile ödeme yapmayı reddetti

Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek kabul etmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 18:07
Yazdır
Almanya ve Fransa gazda Ruble ile ödeme yapmayı reddetti

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, başkent Berlin'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Habeck, Almanya'nın "Rus doğal gazı konusunda Avrupa'ya gaz akışının kesilmesi de dahil olmak üzere tüm senaryolara" hazır olduğunu vurguladı.

Putin'in Rus gazı ödemelerinin rubleyle ödenmesi konusunda "şantajını" kabul etmeyeceklerini belirten Habeck, söz konusu ödemelerin euro ile yapılacağını açıkladı.

"Rusya'nın Avrupa'yı bölme çabalarının başarısız olacak"

Fransa ve Almanya'nın günlük olarak koordine olacağını ifade eden Habeck, Rusya'nın Avrupa'yı bölme çabalarının başarısız olacağını savundu.

Habeck, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarındaki boşlukların kapatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Rusya'dan gaz akışının kesilmesi senaryosuna hazırlanıyor"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Fransa ve Almanya'nın Avrupa'ya Rusya'dan gaz akışının kesilmesi senaryosuna hazırlandığını, iki ülkenin Moskova'nın talebini reddettiğini söyledi.

Le Maire, Rusya ile euro olarak yapılan gaz sözleşmelerinin euro olarak ödeneceğini duyurdu.

Yeni sistem yarın devreye girecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, yarın itibarıyla devreye girecek.

Kararnamede, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği bilgisi yer aldı.

Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek,

"Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak"

ifadesini kullanmıştı.

Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa gaz sözleşmeleri durdurulacak
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa gaz sözleşmeleri durdurulacak
Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa gaz sözleşmeleri durdurulacak
Kuzey Makedonya'daki Türkler nüfus sayımının sonuçlarına itiraz etti
Kuzey Makedonya'daki Türkler nüfus sayımının sonuçlarına itiraz etti
Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devri istendi
Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devri istendi
Apple ve Meta'ya 'biz polisiz' tuzağı: Bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini verdiler
Apple ve Meta'ya 'biz polisiz' tuzağı: Bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini verdiler
2 milyar insan WhatsApp'ta
2 milyar insan WhatsApp'ta
Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Smith'in salondan ayrılması istenmiş
Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Smith'in salondan ayrılması istenmiş

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 22
İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.