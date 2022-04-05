Asayiş Daire Başkanlığı çeşitli rütbelerde personel alacak

Emniyetten kaynaklarından alınan bilgiye göre;

Asayiş Daire Başkanlığına aşağıdaki şartlara haiz Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru rütbesinde personel alınması planlanmaktadır denildi.

Başvuru Şartları;

* 2022 yılı genel atama dönemi itibariyle 1.bölgeye dönüşe tabi olmak

* Ankara ilinde daha önce görev yapmamış olmak

* Son üç yıl performans notu "çok iyi" olmak

* Daha önce aylık kesimi ve kıdeme müessir ceza almamış olmak

* Sağlık yönünden herhangi bir dış görevlendirmeye mani durumu bulunmamak

* Özellikle Office programlarını (word,excel,powerpoint) iyi derecede kullanabilmek

* EBYS, EAYS, pbs.net programlarını iyi derecede kullanabilmek

Lojistik, dolandırıcılık ve suç gelirleri ile mücadele konularında daha önce bu birimlerde görev yapmış ve tecrübe sahibi olmak TERCİH SEBEBİDİR.

Yukarıdaki şartlara uyan istekli personelin Asayiş Daire Başkanlığında çalışmak istendiğini ve nasıl bir katkı sağlayabileceğini belirtir CV'sini ilgili emniyet adresine gönderebilecek.

