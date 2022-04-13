10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Soru:Merhaba;9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor diye bir durum söz konusu mu? Ya da 9 Eylül 1999 öncesi sigortası olanların erken emekli olması ile ilgili bir durum yok mu? (Senelerdir var deniyor)

Benim şöyle bir durumum var; Ben 20/07/1999 - 25/08/1999 da sigortalı olarak bir işte çalıştım,35 gün. ( yani 9 eylül 1999 öncesinde sigortalı oldum)

Şimdi ise 19/09/2012 den bu yana memur olarak çalışıyorum. Benim erken emekli olabilme şartından yararlanmam gerek miyor mu? Emeklilik tarihime 19/09/2040 deniyor. 19/09/2038 olması gerek miyor mu? cinsiyet: erkek, doğum tarihi: 1980

Detaylar:

10 yıl hizmet ile 50 ve 55 yaşından emeklilik kimleri kapsamaktadır?

10 yıl hizmet ile 50 ve 55 yaşından emeklilik işçi statüsünde olanlarla ilgili bir konudur ve memurlar hakkında uygulanmaz.

İşçiler hakkında uygulanan bu işlem 8 Eylül 1999 tarihinde ve daha sonra 23/05/2002 tarihinde getirilen değişiklikler ile 506 sayılı Kanun Geçici Madde 81 hükmü ile sağlanmıştır.

Bu hüküm gereği;

- Ön şart, kişilerin mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce kayıtlı olarak çalışmaya başlamaları şartıdır.

- İkinci şart 15 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Buna göre de, 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün SGK primleri yatırılmış hizmetleri bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Ancak, 23.5.2002 tarihinde bu şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;

- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilmektedirler.

Bu bağlamda, 10 yıl hizmet ile 50 ve 55 yaşından emeklilik sadece işçi statüsünde çalışanlarla ilgili olmakta ve bu şarttan yararlanmak için de mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra işe başlayan işçiler de bu işlemden yararlanamamaktadırlar.

8 Eylül 1999 öncesi işçi olarak hizmetleri bulunan 5510'a tabi memurlar 10 hizmet ve 50 ve 55 yaşında emekli olabilirler mi?

5510' a tabi memurlar hakkında uygulanan işlemlerde ise mutlaka 15 yıl SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ile mümkün olmaktadır.

Ayrıca, 5510'a tabi memurlar hakkında 15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekli olma şartlarında 5510 sayılı Kanunun 28 inci madde hükmü uygulanmaktadır. Bu hükme göre, bu maddede belirlenmiş olan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanma hususu bulunmaktadır.

Kadın memur Erkek Memur 5400 gün hizmet süresini dolduracağı tarih aralığı Emeklilik Yaşı Emeklilik Yaşı SGK primleri ödenmiş hizmet toplamı 01.05.2008 - 31.12.2035 61 63 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2036 - 31.12.2037 62 64 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2038 - 31.12.2039 63 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2040 - 31.12.2041 64 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2042 - 31.12.2043 65 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2044 - 31.12.2045 65 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2046 - 31/12/2047 65 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2048 den sonra 65 65 15 yıl (En az 5400 gün)

Sonuç bağlamında; Memurlar hakkında 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün ve 50 ve 55 yaşlarında emekli olmaya yönelik işlemler uygulanmamaktadır. Mutlaka 5400 gün hizmetlerinin olması ve en erken 61 yaşının dolması gerekmektedir.