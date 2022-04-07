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MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Nisan 2022 10:00
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MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

Mart 2013 tarihli ve 2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Bakanlık dün itibariyle değişiklik yapmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin son hali için tıklayınız.

"MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı" başlıklı araştırma yazımızda; "MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı, yönergeye göre kotaya takılan gelecek yıla aktarılamaz, MEB'in bu konudaki görüşü önceki görüşüne aykırıdır" tespitinde bulunmuştuk.

MEB'de kota sorununu yazıyla çözemeyeceğinim anlamış olmalı ki Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi ile kota sorunu çözmüştür.

İşte o madde;

"Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi

Madde 13- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Bir mali yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, disiplin amirleri, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, Ek-4 değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre adaylarla ilgili olarak yapacakları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.

(2) Kontenjan oranında yapılan sıralama listesinin son sırasında aynı puanı sahip birden fazla aday olması durumunda, 15 Temmuz tarihi itibariyle hizmet süresi fazla olan aday listeye alınır.

(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır. "

Bu şekilde kotaya takılanların sorunu çözülmüş gibi görünse de Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesindeki; "(1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

b) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak." hükümlerindeki "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartı kaldırılmadığı sürece sorun hukuken çözülmemiş demektir.

Çünkü Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; " (3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.

Ayrıca Yönergenin "Disiplin Amirlerinin Görevleri" başlıklı 14. maddesi 1.fırkasındaki; "(1) Disiplin amirinin görevleri şunlardır. a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında 11 inci maddede belirtilen şartlar ve değerlendirme formlarındaki belgeye dayalı kriterler çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak." hükümlerinde açıkça Yönergenin 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına göre işlem yap emri bulunmaktadır.

Dolayısıyla Yönergenin 11. maddesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartının kaldırılması gerekmektedir.

Çünkü 13. madde; "değerlendirilmeye alınarak kotaya takılanlar sonraki yıllar değerlendirilmeye alınır." derken 11. madde "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartı koymaktadır.

Ayrıca yönerge hükümlerine göre hiç bir kimse hakkında ödül verecek makam tarafından "Ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" durumu söz konusu değildir. Kişiler sadece puanlamaya tabi tutularak değerlendirilmekte, puanına göre ya kontenjanın içinde yer almakta yada kotaya takılarak ödül alamamaktadır. Dolayısıyla kafa karıştıran bu fıkra hükmünün yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.

KAPAT [X]

Milli Eğitim Bakanlığının kota sorunu çözmek için "kotaya takılanlar gelecek yıla aktarılsın" dediği Personel Genel Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve 46697658 sayılı görüş yazısının aksine;

İşte o görüş yazısı;

Not; bu görüş yazısı yönerge değişikliğinden önce yayınlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29.03.2020 Tarih ve 16474983 sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır.

İşte o görüş yazısı;

MEB, bu görüş yazısında ödül listesinde yer alan ama kota nedeniyle ödül verilmeyen bir öğretmenin dilekçesine Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar" başlıklı 11'inci maddesinin a) alt bendinde yer alan "Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak." hükmü dikkate alındığında talebinizle ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir." açıklamasında bulunmuştur.

Talepte bulunan öğretmen, Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvurmuş, kurum 29.06.2021 tarih ve 2021/2326 sayılı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığını haklı görerek öğretmenin talebini ret etmiştir.

Yukarıda izahına çalıştığımız nedenlerden dolayı Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartı kaldırılmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

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