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Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Nisan 2022 00:04
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Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle birlikte kamu personel yönetiminde mülga Devlet Personel Başkanlığına ait görevler üç farklı kuruma dağıtılmış, akabinde ise bu karardan vazgeçilerek Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına ait görevler 21 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü altında toplanmıştır.

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yapılan bu düzenleme ile tabiri caizse kamu personel yönetiminin mutfağı konumuna getirilmiştir.

Bu önemli görevin mevzuat alt yapısı her ne kadar sağlanmış olsa da aradan geçen zaman zarfında kamu idarelerine ve personel yönetiminden beklentisi olan vatandaşlara yönelik çalışmalarda ne derece gelişme sağlanabildiği tartışmaya açıktır.

Nitekim, geçtiğimiz yıl 28 Mayıs 2021 tarihli "Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün Web Sayfası Olmalı" başlıklı yazımızda personel yönetiminin merkezi rolünü üstlenen bu birimin gerek hizmet sunduğu kamu idarelerine gerekse kamuya girme ümidinde olan vatandaşlara rehberlik yapması ve etkin bir iletişim kurabilmesi adına güncel bir web sayfasının olması gerektiğini ifade etmiştik.

Ayrıca, Devlet Personel Başkanlığıyla birlikte kamu personel yönetiminde tereddüt edilen hususlara dair görüşler de ilgili Genel Müdürlük tarafından verildiğinden bahisle, idarelere rehberlik yapması ve işlemlerde mükerrerliği engellemesi amacıyla personel mevzuatında geneli ilgilendiren görüşlerin ilgili birim tarafından açılacak web sayfası üzerinden paylaşılmasının son derece faydalı olacağını belirtmiştik.

Ancak, ilgili Genel Müdürlüğe personel alanındaki yetkilerin devredilmesine dair düzenlemenin yapılmasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen genel olarak personel mevzuatında yaşanan sorunlara dair hangi çalışmaları yaptıklarına dair dişe dokunur bir girişim göremediğimiz gibi ilgili birime ait web sayfasının dahi açılamadığını görüyoruz!

Sonuç itibarıyla, milyonlarca memura ve memur adayına hitap eden, yön veren, politika ortaya koyan, idarelerin işlemlerine verdiği görüşlerle rehberlik yapmakla yetkili kılınmış bir birimin erişilebilir ve görünür olması bakımından ne zaman web sayfası açacağını merakla bekliyoruz!

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Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
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