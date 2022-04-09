Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail'den değil Türkiye'den SİHA alın

Baykar bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları Suriye, Kuzey Irak, Libya, Karadağ ve Ukrayna'da rüştünü ispat etti. Takdir toplayan Bayraktar'a ilgi günden güne artıyor. Bayraktar'ı gözüne kestiren bir ülke de Almanya. İlk defa SİHA almaya hazırlanılan Almanya'da, askeri uzmanlar SİHA tercihini Bayraktar'dan yana kullanıyor.

ALMANYA İSRAİL'DEN SİHA ALACAK

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber ordusunu güçlendirmeye çalışan birçok ülkeden biri olan Almanya 100 milyar avro ek bütçe ayırdı. Bugüne kadar SİHA kullanılmayan Alman ordusu ilk kez SİHA alacak. Kullandığı İHA'ların silahlandırılmasına karşı çıkan Olaf Scholz liderliğinde iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), SİHA'lara yeşil ışık yaktı. Parlamento savunma komitesinde yapılan oturumda İsrail'den 152,6 milyon avro karşılığında 140 adet Heron SİHA'sı alınmasına onay çıktı.