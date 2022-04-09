Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail'den değil Türkiye'den SİHA alın

Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ünlü doktoru öldüren eski uzman çavuş tutuklandı
Ünlü doktoru öldüren eski uzman çavuş tutuklandı
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail'den değil Türkiye'den SİHA alın

Alman Die Welt gazetesinde çarpıcı bir SİHA analizi yer aldı. Analizde ilk kez SİHA almaya hazırlanan Alman hükümetine, İsrail SİHA'sı yerine Türk SİHA'sının tercih edilmesi gerektiği önerildi.

Eklenme : 09 Nisan 2022 11:04
Yazdır
Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail'den değil Türkiye'den SİHA alın

Baykar bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları Suriye, Kuzey Irak, Libya, Karadağ ve Ukrayna'da rüştünü ispat etti. Takdir toplayan Bayraktar'a ilgi günden güne artıyor. Bayraktar'ı gözüne kestiren bir ülke de Almanya. İlk defa SİHA almaya hazırlanılan Almanya'da, askeri uzmanlar SİHA tercihini Bayraktar'dan yana kullanıyor.

ALMANYA İSRAİL'DEN SİHA ALACAK

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber ordusunu güçlendirmeye çalışan birçok ülkeden biri olan Almanya 100 milyar avro ek bütçe ayırdı. Bugüne kadar SİHA kullanılmayan Alman ordusu ilk kez SİHA alacak. Kullandığı İHA'ların silahlandırılmasına karşı çıkan Olaf Scholz liderliğinde iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), SİHA'lara yeşil ışık yaktı. Parlamento savunma komitesinde yapılan oturumda İsrail'den 152,6 milyon avro karşılığında 140 adet Heron SİHA'sı alınmasına onay çıktı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 milyon lira destek
Rus turist getirene kredi desteği
Rus turist getirene kredi desteği
Esnafı rahatlatacak karar: Pandemide kira ödeyemeyene tahliye yapılamayacak
Esnafı rahatlatacak karar: Pandemide kira ödeyemeyene tahliye yapılamayacak
İstanbul'da taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece de sürüyor
İstanbul'da taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece de sürüyor
Atık toplayıcılara yasal statü
Atık toplayıcılara yasal statü
Ödeme yapılmadı metro inşaatı durdu
Ödeme yapılmadı metro inşaatı durdu

Bu Habere Tepkiniz

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılamaz.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Adliye Kavşağı nefes aldıracak

Adliye Kavşağı nefes aldıracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi; yeni adliye binası, Bursa BTM, fuar merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ve inşaatı devam eden emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu lokasyondaki trafik yoğunluğunu köprülü kavşakla ortadan kaldıracak.