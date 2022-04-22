Kar tatillerinde ek ders ödenir mi?

Soru; Beden eğitimi öğretmenleri olarak il içi ve il dışındaki müsabakalara katıldığımızda görevli izinli sayılmaktayız. Görevli izinli olduğumuz günlerde ve kar tatillerinde görüş yazılarına göre DYK ücretleri ödenmekteydi. Bu durumda diğer bir kurs olan ders dışı egzersiz çalışmamız olması halinde egzersiz için ek ders ödenir mi? Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Cevap; Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili yapılan günlerde yapılamayan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kursu ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konusunda bir sendikanın talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısında; "Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde, kendilerine verilmiş ders görevi varsa, (İlkokullarda Yetiştirme Programı dahil, ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi hariç) bu ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde İYEP kursu kapsamında yapılamayan derslere ait ek ders ücretleri ödenecektir.

Fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.

İşte o görüş yazısı;

MEB görevli izinli sayılan günlerdeki öğretmenin üzerinde bulunan görevlere ek ders ödenip ödenemeyeceği hususunda; "söz konusu geçici görevlendirmeleri süresinde fiilen yerine getirmedikleri ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı" şeklinde görüş vermektedir.

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda yer alan hükümlerde belirtilen ders görevinin yapılmış sayılacağı ve görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevlerine ek ders ücretinin ödeneceği istisnai halleri incelediğimiz "Fiilen yapılmayan göreve, ek ders ödenir mi?" başlıklı haberimizde bu konuyu detaylı bir şekilde araştırmıştık.

Ahmet KANDEMİR