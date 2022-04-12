Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!

Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi'nin atanması sonrasında, Bakan Yardımcılarının tamamı görevden alınmış ve yerlerine yeni Bakan Yardımcıları atanmıştır.

Uzun süredir hükümeti ve hükümetin yaptığı atamalarını eleştirenlerin, "liyakat" konusunu sürekli vurguladıklarına şahit oluyoruz.

Bu eleştirilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Nihat Pakdil için de yapılıyor olması sadece muhalefet etmek için yapıldığını gösteriyor.

Zira Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Bakanlığın bütün yönetim kadroların da bulunmuş, hakkında bu güne kadar hiçbir olumsuz haber çıkmamış, başarılı bir meslek tecrübesi görülmektedir.

Nihat Pakdil'in abisinin bazı şirketlerde ortak oluşu ve eski milletvekili olması bir suç olmadığı gibi Bakan Yardımcısı olarak atanmasına engel olmaz, burada esas olan "liyakat" olmalıdır. Konuya bu yönlü bakıldığında Nihat Pakdil'in atanmasında esas olanın, abisi ve onun bulunduğu pozisyon değil, Bakanlıkla ilgili müktesebatı öne çıkmaktadır.

Liyakat eleştirisinde bulunamayınca, eleştiri oklarını kişinin ailesi ile ilgili alana çekmek sadece "muhalefet" olmaktan öteye gitmemektedir.

