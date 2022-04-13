Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs dolayısıyla yoğun bakımda yatan hasta sayısını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Nisan 2022 10:57
Bakan Koca sosyal medya hesabından: Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı "Sıfır" olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın. Mesajını paylaştı.
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Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı "Sıfır" olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022