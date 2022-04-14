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THY 1200 personel alımı yapacak

Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru, 200 pilot alımı yapacak

Kaynak : Dünya
Eklenme : 14 Nisan 2022 08:01
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THY 1200 personel alımı yapacak

Türk Hava Yolları AO'da 27 bin 860, iştiraklerde 35 bin 368 olmak üzere toplam 63 binin üzerinde çalışanı bulunuyor grubun. 12 bin 113 kabin, 5 bin 643 pilot istihdam ediliyor. Pandeminin ardından maaş indirimleriyle önemli gündem oldu. Son iki yılda istihdama yönelik alım yapılmayan THY, bu yılla birlikte tekrar yeni istihdam yaratmaya devam edecek . Ahmet Bolat, "Alacağımız pilot 200'ü geçer ama uçuşa hazır ve istediğimiz tipte bulmamız zor gibi. 1.000 civarında kabine, 100 civarında da diğer bölümlere alıyoruz" diyor. 2022 başında ücretlere yüzde 85 zam yaptık. Ayrıca her 6 ayda da enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yapıyoruz" diyen Bolat, "Motto'muz, şirket kazandıkca yatırıma ve çalışanlarına ağırlık verecek" diyor. Kendisine son genel kurulla birlikte konuşulan yönetim kurulu huzur hakkı kararlarına ilişkin attığım telefon mesajına karşılık Bolat, "25 bin TL tüm yönetim kurulu üyesi için aynı" notunu düşüyor. Ahmet Bolat, "Göreve geldiğimde bu yılın bütçesi zaten hazırdı ve iyi yapılmış bir bütçeydi. 2022'nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi. Pandeminin bu yıl biteceğini hemen hemen tahmin ediyorduk. Şimdi yavaş yavaş 2019'un rakamlarını yakalamaya başladık. Aslında bu yıl, 2019'un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu an hamdolsun iyi gidiyor" dedi.

TV camı pazarladı, teknik ressamlık yaptı

Bu yılınbaşından itibaren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı koltuğunda, kurumun deneyimli ismi Ahmet Bolat oturuyor. Liyakat esaslı bir görev değişikliği yaşanan. 2005'te kuruma, deneyimli bir akademisyen ve endüstri mühendisi olarak katıldı Ahmet Bolat. Stratejik görevlerde bulundu. 400'e yakın uçağın alım satımı ile 150'ye yakın uçağın kiralanmasını planladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 1981'de mezun olan Bolat, uzun yıllar akademik dünyada hizmet yürüttü. A.B.D.'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı. 3 yıl University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulundu. 1988'den 2005'e kadar 17 yıl Riyad King Saud University'de Endüstri Mühendisliği'nde öğretim üyeliği yaptı. Prof. Ahmet Bolat, 2005'te THY'de başladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde 5-6 yıl yarı zamanlı ders verdiğini söylüyor Bolat. Yıldız Üniversitesi'nde de master ve doktora öğrencileri olduğunu ifade ederken, aslında gönlünde yatanın 4 yıldır ara verdiği akademisyenliğe bir şekilde bu kez havacılık konusunda tekrar geri dönmek olduğunu vurguluyor. Bolat, ilk iş deneyimini akademisyenlikten öncesine dayandığını ifade ediyor. Hatta üniversite yıllarına. "İTÜ'de okurken, hafta sonları siyah beyaz televizyon ekranları üzerine takılan sarı, mavi, yeşil renkli plastik camları İstanbul'da mağaza mağaza dolaşarak pazarladım. Daha sonra da bir kalıp fabrikasında (Yıldız Kalıp) teknik ressamlık yaptım" diyor.

Karlılığı kargo destekledi

Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları'nın yalnızca 2016'da ve pandeminin ilk yılında kar açıklamadığını ifade ediyor. Kargo, teknik ve yolcu taşımanın bu konuda birbirini destekleyen bir yapısı olduğundan söz ediyor. "Bazı dönemler, kargonun kar performansı düşük kaldı, yolcu taşıma destekledi. Geçen yıl da kargonun gücüyle 1.5 milyar dolar kar ettik. Karın büyük kısmı kargodan" diyor. THY'nin şirket olarak geçen yıl 29 milyar lira zarar açıkladığını ifade ettiğimde, "Buradaki kur farkının getirdiği farktır. Önemli olan faaliyet karıdır" değerlendirmesini yaptı. THY yönetim kurullarında değişimlerin olabileceğini, ana kadronun değişmediğini dile getiren Ahmet Bolat, gündemlerine ve yeni büyüme planlarına ilişkin olarak ise şunları söyledi:

Hem büyüyüp, hem kar eden bir şirketiz. İGA'da çift haneli büyüyeceğiz, Türkiye'de, dünyada, Uzak Doğu'da, Güney Amerika'da büyüyeceğiz.

Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, eğitim ve sağlık turizmini hedefleyerek Güney Amerika'ya gideceğiz. THY'nin ülke müdürleri de bu konuda ihracatçıya yardımcı olabileceklerdir. Kendimize ait 70 uçağımızla Rus turist taşımaya talibiz. Charter. 3 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor.

AnadoluJet'i büyütüyoruz. AnadoluJet'in Avrupa'ya uçmasını teşvik edeceğiz. Türkiye ve globalde daha da büyümesini sağlayacağız.

Boeing 777'lerimizden 10 tanesini kargo uçağına dönüştüreceğiz. İhracatçılarımıza ek kapasiteler yaratacağız. İhracatı çok önemsiyoruz.

Turkish Cargo'da yabancı ortaklık düşünüyoruz. Bizi dünya pazarlarında büyütecek, en öne çıkaracak stratejik ortaklıklara daima açığız.

Uçak içinde havayolu şirketleri üzerinden yürüyen koltuk, galley (yeme-içme) ve eğlence alanlarındaki faaliyetleri tek çatıda toplamayı planlıyoruz.

Kaynak: Dünya Gazetesi - Mustafa Kemal Çolak

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