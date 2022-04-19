Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlik başvurularında hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Konuya dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının cevabında şu açıklama yer almıştır:

"Yükseköğretim kurumlarımız bünyesinde yer alan Eğitim Fakültesinin ortaöğretime öğretmen yetiştiren programlarında 1997-1998 eğitim-öğretim yılından 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kayıt olan öğrenciler dahil olmak üzere uygulanan programların (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji, Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği) öğretim süresi 5 yıl (10 yarıyıl) olup, 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin Madde16-(2) maddesinde "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır."

Lisans eğitimi sırasında Eğitim Fakültesinde görmüş olduğunuz hazırlık sınıfı hariç 10 yarıyıllık eğitim itibariyle yüksek lisans derecesine sahip sayıldığınız hususunda bilgilerinizi rica ederim."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR