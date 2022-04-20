Şehit İKM kadrosu denetimli serbestlikte olup cezaevine geçici görevlendirilmiş
Şehit olan infaz koruma memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu, kadrosunun Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde olduğu ancak yaklaşık 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalıştığı öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 11:36
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.
Evli ve 3 çocuk babası Yiğit'in kadrosunun Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde olduğu ancak yaklaşık 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalıştığı öğrenildi.İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı İnfaz ve koruma memurlarını taşıyan servisin patlama anı görüntüsü Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız