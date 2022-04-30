Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Bir konu hakkında net bilgiye ihtiyacım var

1-2004 sigorta girişliyim ve 5434 sayılı yasaya göre 15 yıl üzerinden emniyet hizmetleri sınıfından adi malul olarak emekli oldum. Son aldığım sağlık raporunda Hakkımda SGK tarafından Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapamaz GİH sınıfı genel idari hizmet olarak çalışabilir yazısı vardı ve ayrıca tarafıma malulen emeklilik hakkı tanınmıştı. Ben de Emekli olmayı tercih ettim.

Şu an tekrar Çalışmak istesem geri dönmek istesem yaşı doldurmadan emekli olduğum için devletin tekrar hak tanıdığını öğrendim.

2- geri dönüş için tekrar eski kurumuma mı dilekçe yazmak şart mı ? Bununla ilgili net bir bilgi veya kanun yönetmelik bulamadım

Yoksa yine İçişleri bakanlığına bağlı belediyeler-- afad veya valiliklerde bulunan gih sınıfı için talepte bulunabilir miyim?

Detaylar:

Emeklilerin tekrardan memurluğa başlayıp başlayamayacaklarına, hangi usul ve esaslara tabi olacaklarına yönelik, hem 657 sayılı Kanunda, hem 5434 sayılı Kanunda hem de 5335 sayılı Kanunda hükümler bulunur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 93 hükmü, emeklilerin yeniden hizmete alınmasına yönelik esasları belirler. Bu hükme göre, T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanların kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilme imkanları bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanun Madde 98 hükmü de, malullük aylığı alanların, malullüklerinin görevlerini yapmaya engel olmadığının yeni bir sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesinin şart olduğunu belirlemiştir. Yani hüküm, malulen emekli olan kişi ya rahatsızlığının geçtiğini belirtir bir rapor ya da yeni alınacak görevi yapıp yapamayacağını belirleyen bir sağlık kurulu raporunun alma zorunluluğu olduğunu belirtmektedir.

Ayrıca, emekli iken, yeniden memurluğa atanmalarda emekli aylıklarının kesilmesi gerektiğine yönelik hükümler 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde bulunur, ancak bu hüküm sadece emekli veya yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı olan bir düzenleme olduğundan, bu düzenleme kapsamına malulen emekli olmuş kişiler girmemekte, dolayısıyla malullük aylığı aldıktan sonra tekrar memurluğa dönebilmeleri de mümkün olabilmektedir.

Dolayısıyla, emekli olmuş, yani malullük aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında tekrardan memurluğa başlayabilmelerinin mümkün olabileceğini değerlendirmekle birlikte, burada sadece kişinin talebine bağlı bir işlemin sonuç getirmeyeceğini, ayrıca önemli olan memurluğa başlama talebinde bulunulan Kurumların kabul etmesi gerektiği, boş kadronun olması, izin alınması vb. gibi işlemlerin de dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu bağlamda sizin için söylenebilecek değerlendirmelerimiz şöyledir;

Öncelikli olarak görev almak istediğiniz Kuruma dilekçe ile müracaat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Şayet Kurum kabul ederse malulen emekli aylıklarınız kesilir ve tekrar memur statüsünde görevinizi yapmaya devam edersiniz.