Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir
Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Nisan 2022 07:55
22 nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede, tayini çıkan astsubaya yer değiştirme masrafı ödenmesiyle ilgili önemli bir yer aldı.
Danıştay 10. Dairesinin verdiği karar göre, nakli çıkan ama evini götürmeyen personele, 6245 sayılı Kanunun 45. maddesinin a-c bentlerine göre yer değiştirme masrafının ödenmesi gerekmektedir.
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