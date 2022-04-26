Şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 42610864 sayılı görüş yazısında "...halen genel idare hizmetleri sınıfına dahil şube müdürü unvanlı kadroda görev yaptığı belirtilen ilgilinin, bu görevi sırasında uzman öğretmenler için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı..." şeklinde şube müdürlerinin genel idare hizmetleri sınıfında yer alması nedeniyle uzman öğretmenlik tazminatının ödenemeyeceğini açıkladı.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR