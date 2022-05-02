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Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

Son günlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de bayram sonrasında okulların açık olacağı 5 Mayıs 2022 Perşembe ve 6 Mayıs 2022 Cuma günleri ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanacağı ve olası hastalıkta alınacak hastalık raporu konularıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Mayıs 2022 22:00
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Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

EK DERS

Öncelikle belirtelim ki bu konuda; milli bayramlarda mevzuat gereği, idari izinlerde ise toplu sözleşme gereği sorun yaşanmamaktadır.
Bu sorun 2006 öncesinde yaşanmamaktaydı çünkü 2006 öncesinde ek ders hesabı günlük bazda yapılmaktaydı. 2006 sonrası( "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın yürürlüğe girdiği 01.12.2006 tarihinden itibaren) ise haftalık bazda yapılmaktadır.

Özetle açıklayacak olursak;

2006 ve öncesinde öğretmene ders programı dağıtılır programda hangi dersleri ek ders karşılığı olduğu işaretlenir ve öğretmen o gün gelmediğinde sadece o güne ait ek dersi kesilmekteydi. Bu durumda 2006 öncesi mevzuat geçerli olsaydı örneğin sınıf öğretmeni 5/6 Mayıs günleri için 3+3=6 saat ek ders ücreti alırdı. Nöbet, egzersiz , dyk, iyep, rehberlik. görevleri varsa ücretleri ayrıca alınabilirdi.
2007 sonrasında ise; hesap haftalık bazda yapılmaktadır. Şöyle ki: branş öğretmenlerinin o hafta girdikleri derslerin (fiilen yaptıkları DYK dahil) 15 saati maaş karşılığı sayılmakta bunun üzerine ders kalmışsa ücret almaktadır. Yani Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri izinli olunduğuna göre Perşembe ve Cuma günleri 10+10 Saat=20 dersi olan öğretmenin(ki çok mümkün değil) 15 saatini maaş karşılığına düşeriz kalan 5 saat ek ders olur. Buna bir de her 10 saate 1 saat hazırlık planlama eklersek bu öğretmen 7 saat ek ders ücreti alır. Nöbet, egzersiz, rehberlik görevleri de Perşembe, Cuma ise ayrıca alır.
Aynı hesabı sınıf/okul öncesi öğretmenler için yapacak olursak; Perşembe ve Cuma 6+6=12 saat derse gireceklerdir. Girdikleri ders saati maaş karşılığının (18 saatin) altında olacağından sadece 10 saate 1 saatlik hazırlık planlama ücreti alırlar. O günlerde nöbet vs varsa ayrıca alınır.
Bu konu sürekli gündeme gelmekteydi fakat son yıllarda dini bayram öncesi yada sonrası idari izin verildiğinden çok da tartışılmamaktaydı. Eğer bu bayramda da Perşembe Cuma günleri idari izin verilmiş olsaydı alınacak ücret yine yukarıda 2007 sonrası için yaptığımız hesaba göre olacaktı. Bu durumda sadece o iki gün toplu sözleşme gereği görev yapılmış sayılacaktı.
Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi örneğin Perşembe, Cuma dersi olmayan ya da herhangi bir nedenle izinli(hastalık, mazeret, doğum, yakının(anne,baba,çocuk,eş) vefatı. ) olup derse girmeyecek öğretmenler ile iki gün boyunca derse girecek öğretmenler arasında ücret yönünden çok fark olmaması.

Bu konu 2007 yılından beri sürekli gündem olmuştur. Konuyu 2007 yılında da ele almıştık. O yıl yaşanan benzer durum için sendikalar eylem de yapmışlardı. https://www.memurlar.net/haber/96429

Yine benzer bir yazıyı 2009'da da bakan ve başbakanın sözleri üzerine ele almıştık. https://www.memurlar.net/haber/96429

HASTALIK RAPORU

Yine en çok gündeme gelen konular arasında olan Perşembe ve Cuma günlerinde hasta olanların istirahat raporları konusu var ki bu noktada usule uygun hareket etmek gerekiyor. Buradaki en temel nokta memur ancak izinli iken görev yeri dışındaki hastanelere gidebilmektedir. İzinli olma durumundan; yıllık izin, haftasonu (hafta tatili), mazeret izni, bayram (milli/dini) tatili, idari izin(görevli izinli vs) anlaşılmalıdır. İşte bu durumlarda görev yeri dışında tedaviye gidilebilir ve rahatsızlığa bağlı olarak doktor tarafından istirahat raporu verilirse geçerli olur. Yani mesai günü il dışında hastaneye gidilirse doktor tedavi eder, rapor da verebilir lakin usule ilişkin uygun olmayacağından tıbbi geçerliliği olan rapor idari yönden geçerli olmaz. Mesai günü görev yeri dışındaki hastaneye mesai saatleri haricindeki saatlerde ve acil servise gidilebilir.
Bu durumda bayramda rahatsızlanan bir memur Perşembe günü göreve gelemeyecekse en geç Çarşamba günü hastane acil servisine (eğer görev yerine yakın bir il ise mesai başlama saatinden yol süresi kadar öncesinde de acil servise ) gidebilir. Doktorun teşhisine göre istirahat raporu vermesi halinde rapor geçerli olur. Çarşamba hastaneye gidildiğinde verilecek rapor Çarşamba günü başlamış olur.

SON OLARAK;

Bu vesileyle; sağlıklı ve neşe içinde geçirecekleri bir bayram dileklerimizle herkesin bayramını kutlarken,
MEB ve yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı yetkisinde olduğu için Cumhurbaşkanlığı makamının ek ders hesap sisteminin 2006 ve öncesine göre düzenlemesi çağrısı yapalım. Aksi halde 3 gün okula gelen (örneğin raporlu ya da dini bayram olduğu için) öğretmen ile o hafta hiç okula gelmeyen sınıf/okul öncesi öğretmeni (ders gün ve saatlerine bağlı olarak diğer öğretmenler dahil) arasında ek ders yönünden neredeyse hiç fark olmaması uygulaması devam edecektir.

Maksut BALMUK

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