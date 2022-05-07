Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Mayıs 2022 14:00
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 15.04.2022 tarih ve 47867787 sayılı yazılarıyla Artvin Valiliği bildirdiği görüş yazısıyla Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına "mesleki ve teknik eğitim" alanından müracaat edebilecekler.
İşte o görüş yazısı;
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