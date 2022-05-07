Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında İmamoğlu ayrıntısı

- Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili eleştiriyi yanıtladı

Dündar: Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili eleştiriyi yanıtladı.

Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında bir konuşma yapan kurul üyesi gazeteci Cengiz Tokgöz, kürsüde bulunan Uğur Dündar'a, "Ekrem İmamoğlu'na neden 61 numaralı forma verdiniz, neden 34 numaralı forma hediye etmediniz?" diye sordu.

Bu soru üzerine söz alan Uğur Dündar, "Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık. Söylemek istediğimiz, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak.' Bunu böyle değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Mesajımız budur ve geri kalanlar ayrıntılardır. Fenerbahçe, şanlı tarihine o kadar öz güvenle bakmaktadır ki ayrıntılarla uğraşmaz ve o ayrıntılar Fenerbahçe tarihine asla toz kondurmaz." diye konuştu.