Ali Koç'tan İmamoğlu'na sert sözler: Hangi şehrin belediye başkanı olduğunu...

Silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, 2 yaralı...
Silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, 2 yaralı...
Önder Kahveci: Sözleşmeli istihdamına son verilmeli!
Önder Kahveci: Sözleşmeli istihdamına son verilmeli!
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi, et fiyatlarını düşürecek hamle
TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi, et fiyatlarını düşürecek hamle
Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı
Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı
Memur-Sen Genel Başkanı: Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın!
Memur-Sen Genel Başkanı: Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın!
İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
CHP eski İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti
CHP eski İzmir Milletvekili Canan Arıtman vefat etti
Sevgilisini öldürüp hapse girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Sevgilisini öldürüp hapse girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
MEB'den öğrenci, veli ve öğretmenlere 'kadına şiddeti önleme' eğitimi
MEB'den öğrenci, veli ve öğretmenlere 'kadına şiddeti önleme' eğitimi
Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı
Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'sınır güvenliği' tepkisi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'sınır güvenliği' tepkisi
Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
'Rapor'lu eğitim! Tatili 9 güne tamamladılar
'Rapor'lu eğitim! Tatili 9 güne tamamladılar
Hayvanlarla birlikte sütümüz kesiliyor!
Hayvanlarla birlikte sütümüz kesiliyor!
Sahte zeytinyağı öldürür: Satın alırken dikkatli olun
Sahte zeytinyağı öldürür: Satın alırken dikkatli olun
Memur-Sen 3600 ek gösterge için hükümetten teklif bekliyor
Memur-Sen 3600 ek gösterge için hükümetten teklif bekliyor
Danıştay'dan yetim aylığı kararı
Danıştay'dan yetim aylığı kararı
İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Ana sayfaHaberler Spor

Ali Koç'tan İmamoğlu'na sert sözler: Hangi şehrin belediye başkanı olduğunu...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 16:12
Yazdır
Ali Koç'tan İmamoğlu'na sert sözler: Hangi şehrin belediye başkanı olduğunu...

Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, Uğur Dündar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı forma hediye etmesiyle ilgili olarak, şunları söyledi:

"Bu ilden gelen insanların bazılarının enteresan karakteristik özellikleri var. Hangi partiyi tutarsa tutsunlar, hangi görevden geliyorsa gelsinler, enteresan özellikleri var. Milli takım Fenerbahçe'nin stadına maç yapmaya gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan, ben bilmiyordum, eminim sayın başkan da bilmiyordu. Bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliği var. İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul belediye başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez."

Siyasete girmek istemediklerini ama takımlarını savunmak zorunda kalacakları zamanlar olabileceğini anlatan Koç, "Benim için her şeyden öncesi niyettir. Evet Uğur bey 61 numaralı forma verdi. Ben olsam vermezdim, onun niyeti iyi, kötü niyetle yapılmış bir şey değil. Ama ziyaretçisinin niyeti, artık onun da muhasebesini sizlere bırakıyorum. Biz başkanlık, yüksek divan başkanlığı eğitimi alarak gelmedik. Bazı şeyleri hata yaparak tecrübe ediyoruz. Ama ben orada niyet sorgulamıyorum, niyeti biliyorum." ifadelerini kullandı.

'Biz zalim insanlar değiliz ama zulme de sessiz kalmayız'

Trabzonspor maçında açılan pankartla ilgili öfkeli olduklarını ve bunun için sebepleri bulunduğunu belirten Koç, "Divan başkanı çok güzel kelimelerle hislerimizi aktardı. Burada olan herkes benzer duygu ve düşünceler içindeydi. Kelimeler zaman zaman boğazımda düğümlendi. Devletimizle o kadar çok iç içe işimiz var ki saymakla bitmez. Tüm kulüpler için geçerli. Belki o yüzden ses çıkartmıyorlar. Biz zalim insanlar değiliz ama zulme de sessiz kalmayız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin her zaman siyaset üstü olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasete 'girmeyiz' dedik. İktidar kim olursa olsun, Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun, biz siyaset üstü camiayız. Ama siyasete çekiliyoruz, bulaştırılıyoruz. Benim dün söylediğim laflar kesinlikle herhangi bir partiye, ideolojiye, iktidara değildir. Ama siyasi kimlikleri içinde sorumluluklarını, bu kimliğin gerektirdiği ağırlığın farkında olmayan, bunu taşıyamayacak noktaya gelenleredir. Bu tutum Türkiye'ye zarar veriyor. FETÖ kumpası topluma nefret tohumlarını ekti. Camiaları karşı karşıya getirdi. Çok uzun yıllar tedavi edilemeyecek tahribat yaptı. Çok şükür bunların etkileri sıfırlanmasa da ciddi anlamda devletimiz, Cumhurbaşkanı önderliğinde daha da fazlasını yaptı. Sakın rehavete kapılıp 'bunlar bir daha karşımıza çıkmaz' demeyelim, burası Türkiye. Biz bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na en büyük siper olmuş camialardan biriyiz. Kimse yanımızda yokken dimdik durduk, duvara tosladılar. Bunu Cumhurbaşkanımız takdir ediyor, kelimelere döküyor. Devletin sorumlu kesimleri de aynı şekilde. Hayata sadece fanatizm gözüyle bakmayan pek çok takım taraftarı da öyle."

"Futbolda şike" davasına değinen Koç, "Fenerbahçemizin pek çok hizmeti yanında 3 Temmuz duruşunun kıymeti daha tam anlaşılmıyor, yıllar sonra anlaşılacak ve herkes öğrenecek. Bu duruş tarihe öyle bir kazınacak ki ileride küçük çocuklar bundan dolayı Fenerbahçeli olacak. 3 Temmuz ruhuna dönmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

'Arda Güler sezonu kapattı'

Futbol takımında son dönemde sakatlık gibi şansızlıklar yaşandığına dikkati çeken Koç, genç oyuncu Arda Güler'in de sezonu kapattığını dile getirdi.

Yaşanan sorunlardan dolayı garip iki hafta geçirdiklerini vurgulayan Koç, "Arda Güler sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. 'Mutluyduk' dedik, Serdar sarı kart gördü, Kim Min-jae geliyor. O da Kore'de doktora gitmek zorunda kaldı. Bir hafta içinde Pelkas, Szalai, Crespo ve Osayi'de de sıkıntı oldu." diye konuştu.

Oyuncuların ve teknik heyetin birbirine çok inandığını kaydeden Koç, "Takım olduklarını, mücadele ettiklerini ve sahaya kazanmak için çıktıklarını görüyorsunuz. Oradaki o inancı görünce bunun etkisi tribünlere de yansıyor. Tribünler eski günlere döndü. İnşallah bu sinerjiyi devam ettirebiliriz. 3 haftamız kaldı. En azından Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci bitirerek gelecek sezonu daha umutla açmayı hedefliyoruz. Bütün bunların gerçekleşmesinde en büyük paya sahip İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Hocamız konusuna girmeyeceğim, yeri ve zamanı değil. 'Yabancı gelsin' diyenler iki maç sonra tersini söyler. Yönetim kuruluyla en sağlıklı kararı alacağız. Pazar günü kalbimiz, inancımız ve dualarımız takımımızla beraber. " değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç'un konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı forma hediye etmesi konusunda açıklamalarda bulunarak, "Herkes Fenerbahçeli olacak düşüncesiyle 61 numaralı formayı hediye ettim. Benim çok iyi niyetli yaklaşımım nedeniyle kalbi kırılanlar varsa özür diliyorum. İyi niyetimden kuşku yok ama vermek istediğim mesaj yanlış anlaşılmış. Bundan dolayı özür diliyorum." ifadelerini kullandı

Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması
Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması
Uğur Dündar'dan İmamoğlu açıklaması
Uğur Dündar: İmamoğlu'na hediye ederek 61 numaralı formayı Fenerbahçeli yaptık
Uğur Dündar: İmamoğlu'na hediye ederek 61 numaralı formayı Fenerbahçeli yaptık
Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu
Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in tedavisi sürüyor
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in tedavisi sürüyor
Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a mesaj: Gerçeğinden kopyasına selamlar
Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a mesaj: Gerçeğinden kopyasına selamlar
'Tanrının eli' forması 7,1 milyon sterline satıldı
'Tanrının eli' forması 7,1 milyon sterline satıldı

Bu Habere Tepkiniz

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Her gün beş tane ceviz yerseniz...

Her gün beş tane ceviz yerseniz...

Doğadaki en sağlıklı besinlerden biri olan ceviz düzenli tüketildiğinde vücutta inanılmaz etkiler gösterir.