İmamoğlu'ndan Ali Koç'a cevap

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Uğur Dündar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesi Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesinde tartışmalara neden olurken, Sarı-Lacivertli kulübün bugün gerçekleştirmiş olduğu divan toplantısında da Başkan Ali Koç'un, İmamoğlu'na yönelik sarf etmiş olduğu sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başkan Ali Koç'un açıklamalarına İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Ekrem İmamoğlu sosyal medya paylaşımında: Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. "İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir" komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle. Mesajını paylaştı.

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