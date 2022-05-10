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Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Belediyede görevli sözleşmeli mühendise arazi tazminatı ödenmesinde takdir hakkı var mı?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Mayıs 2022 14:04
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Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Bir Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli personel olarak (mühendis) çalışmaktayım. 6. Dönem Toplu Sözleşme uyarınca arazi tazminatı hakkına sahip olduk. Çalıştığım birimde görevim gereği mühendis olarak sürekli arazide görev almaktayım. Ayrıca çalıştığım müdürlüğe bağlı bir ilçede kurulmuş teknik hizmet biriminin sorumlusuyum. Ancak kontrol mühendisi olmadığım (resmi görevlendirmede ilçe birim sorumlusu yazıyor) iddia edilerek arazi tazminatından yararlanamayacağım belirtildi. Arazi tazminatı belirlenmesi müdürün kişisel kararı mıdır? Arazi tazminatı alabilmek için hukuki olarak itiraz edebilir miyim ve hangi yolu izlemek gerekir?

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca, belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılmaktadır.

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında yararlanacağı mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesinde " (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %3'ü,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %2'si,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %1,2'si,

oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %60'ı, (b) bendinde belirtilenler için %40'ı ve (c) bendinde belirtilenler için ise %24'ü geçemez.

(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra hükmü aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır." denilmektedir. Geçmişte sadece memur statüsündeki teknik personelin yararlandığı arazi tazminatı olarak bilinen ek özel hizmet tazminatından toplu sözleşme hükmü ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli sözleşmeli personel de yararlanmaya başlamış, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kapsam daha da genişletilerek, bir taraftan geçmişte maktu olarak ödenen tutarlar En Yüksek Devlet Memuru Aylığına uygulanacak oranlar olarak belirlenirken diğer taraftan KİT dışındaki diğer kurumlarda görev yapan sözleşmeli personele de söz konusu ödemenin yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yer alan düzenleme dikkate alındığında Belediyelerde görev yapan sözleşmeli teknik personelden toplu sözleşme hükmünde unvanı sayılanların söz konusu ek ücretten yararlanabilmesi için bu personelin; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde kontrollük hizmetleri dahil fiilen çalışması gerekmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında tazminatın ödenmesinde ilgililerin kadrolarının esas alınacağı belirtilmiş olup, bu kapsamda belediyelerde görevli sözleşmeli personel bakımından imzalanan sözleşmede karşılık gösterilen pozisyon unvanının esas alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözleşmeli personelin birim sorumlusu olarak görevlendirilmesi imza atılan sözleşmede belirtilen pozisyon unvanını değiştirmeyecektir.

Sonuç olarak, belediyelerde görevli sözleşmeli teknik personelden 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesinde sayılan unvanlarla istihdam edilenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararda belirtilen çalışma mahallerinde fiilen görev yapmaları kaydıyla Toplu Sözleşme hükmü ile getirilen ilave ücretten yararlanmaları gerektiğini, bu konuda idareye verilmiş bir takdir hakkı olmadığını değerlendirmekteyiz.

Konuya ilişkin olarak ilgili büyükşehir belediyesine yazılı dilekçe ile ödeme yapılması konusunda başvuru yapılması, başvurunun açıktan veya zımnen reddi halinde idari yargıda dava açılması uygun olacaktır.

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