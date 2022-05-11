'AB ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz'

Kirişci, DSİ Genel Müdürlüğünde, AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında tarım alanında ilk yüksek düzeyli toplayı gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarının altını çizen Kirişci, "Bugün birincisini gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ilişkilerimizin gelişmesine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne uyum sürecini en üst düzeyde benimsediklerine işaret eden Kirişci, "AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Bu yolda sürdürdüğümüz katılım müzakereleri ise ilişkilerimizin adete bel kemiğidir. Türkiye ve AB yalnızca komşu ülke değildir. Türkiye'nin en önemli özelliği müzakere eden aday ülke olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin AB için başta güvenlik ve enerji olmak pek çok alanda önemini teyit ettiğini belirterek, AB'nin iki taraf arasındaki ilişkilerin önünü açacak şekilde somut adımlar atmasını beklediklerini kaydetti.

AB ile tarım alanında iş birliğinin geliştirilmesine özel önem verdiklerinin altını çizen Kirişci, Türkiye'nin AB'nin tarım ve gıda güvencesi politikalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Wojciechowski ise konuşmasında, AB ile Türkiye'nin tarım alanında uzun geçmişe sahip karşılıklı bağımlılığı olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB'nin tarım alanında en büyük ithalatçılarından birisi olduğunu vurguladı.

Gümrük birliği sayesinde ikili ticaret hacminin 7 kat arttığına dikkati çeken Wojciechowski, toplantıda anlaşma kapsamının genişletilmesi için görüşmeler yapılacağını söyledi.

- "Türkiye tarımsal hasılda Avrupa'da birinci"

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında ise Kirişci, toplantıda mevcut küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğu ve işbirliğini daha da ileriye taşımanın yollarını ele aldıklarını belirtti.

Kirişci, Türkiye'nin tarımsal hasıla açısında Avrupa'da birinci, Dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını, tarım ve orman sektörlerinde kendine yeten net ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerde stratejik tarım ürünlerindeki stokçuluk durumunun, buna imkanı olmayan az gelişmiş ülkeler açısından ne denli büyük sorunlar oluşturduğunu da ortaya koyduğuna dikkati çeken Kirişci, "Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki son gelişmeler, Türkiye'nin AB için başta güvenlik olmak üzere enerji ve gıda güvenliği gibi pek çok alanda, ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur." diye konuştu.

Kirişci, AB'nin, Yeşil Mutabakat kapsamında yürüttüğü dönüşüm sürecini de yakından takip etiklerini ve ülkede sürdürülebilir tarım konusunda atılacak adımları hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıda, Türkiye ve AB'de tarımsal reformlar ve kırsal kalkınma stratejileri hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ukrayna'daki savaşın küresel gıda güvenliği üzerindeki etkileri ve gıda arzının istikrarının korunması için ne gibi tedbirler alınması gerektiği konularını da değerlendirdik. Ayrıca, Türkiye ve AB arasındaki tarımsal ticaretin daha da geliştirilebilmesi adına atılacak adımlar üzerinde durduk. Ülkemizin oldukça başarılı olduğu IPARD programımızdaki gelişmeleri sunduk ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. AB'ye aday bir ülke olarak üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirirken, AB ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz ve aynı yaklaşımı AB'den de görmeyi diliyoruz."