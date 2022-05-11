Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, finale adını yazdırdı. Sivas temsilcisi, finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın
rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.
Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Sivasspor'a finali getiren golü 88. dakikada Hakan Arslan ağlarla buluşturdu. Alanyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde elde edemeyen Demir Grup Sivasspor, bu galibiyetle hedefine bir adım daha yaklaştı.
Sivas ekibi daha önce üç kez kapısından döndüğü Türkiye Kupası finaline bu kez çıktı. Yiğidolar 2009'da Fenerbahçe, 2013'de Trabzonspor, 2015'te ise Galatasaray'a yarı finalde elenmişti.
Final 26 Mayıs Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçını Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.
Turu geçen Demir Grup Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu. 60. Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız