Fahrettin Altun: Uluslararası medya şirketlerinin hegemonyası ile karşı karşıyayız

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Fransızca dijital kanalının tanıtım programını düzenledi. Ankara'da gerçekleşen programa İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Altun, "TRT Fransızca, TRT'nin uluslararası yayıncılık anlayışının son halkasıdır. Bu anlamda da çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Elbette uluslararası alanda Fransızca konuşan dünya çok geniş alanı kapsıyor. Fransızca; Avrupa, Kanada ve Afrika ülkelerinde resmi dildir Fransızca. Fransızca, uluslararası kurumların birçok resmi dilidir. Avrupa'da 90 Afrika'da 200 milyon insanın Fransızca konuşuyor. TRT Fransızca bu konuda çok önemli bir boşluğu dolduracak. TRT Fransızca dünyaya Türkiye'nin sesini duyuracak. Aynı zamanda dünyadaki ve bölgedeki meseleleri Türkiye'nin perspektifi ile muhataplarına iletecek. Bugün uluslararası alanda bir avuç medya şirketinin tahakkümünden söz ediyoruz. Uluslararası medya şirketlerinin hegemonyası ile karşı karşıyayız. Ne yazık ki bu medya şirketleri bu tahakküme rağmen hakikatin ve gerçeğin sesi olmak gibi bir rolü üstlenmiyorlar. Onun yerine küresel sömürü ve zulüm düzenini yansıtmaya bu düzenin çıkarları doğrultusunda yayın yapmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.