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Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

Kazakistan'da bir binanın 8'inci katında bulunan pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuğun hayatını 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak kurtardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 23:41
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Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan bir binanın 8'inci katında bulunan ve yerden yaklaşık 80 metre yükseklikteki pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Arkadaşıyla işe gittiği sırada çevredekilerin çığlıkları üzerine pencerede asılı olan küçük çocuğu gören 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev, hayatını riske atarak alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak, küçük çocuğu dairenin içerisine çekti. Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Çocuğun annesinin alışveriş için evden ayrıldığı ve yalnız olduğu belirtilirken, çocuğun pencerenin altına yastıklar ve yumuşak oyuncaklar yığdığı ve ardından pencerenin dışına çıktığını ifade edildi.

"O anda hiçbir şey düşünmedim"

Shontakbaev yaptığı açıklamada, "İnsanların toplandığını fark ettik ve hemen başımı kaldırdım ve sekizinci kattan sarkan bir kız gördüm" ifadelerini kullanarak, hemen binanın 7'inci katına çıktığını aktardı. Shontakbaev, "Kapıyı çaldık ve neyse ki hemen kapıyı açtılar" ifadelerini kullanarak, "O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim" dedi.

"Eylemlerimi kahramanca görmüyorum"

Çocuğu kurtardıktan sonra işe gittiğini aktaran Shontakbaev, "'Ailesini görmedim bile. Daha sonra, arkadaşımla doğruca işe gittim" ifadelerini kullanarak, "Çocuğu kurtardım ve ayrıldım. Haberlerde ve sosyal ağlarda aniden bana kahraman demeye başladılar. Eylemlerimi kahramanca görmüyorum. Bana göre, böyle durumlarda herkes yardım eli uzatmalı" dedi.

Madalya ile ödüllendirildi

Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirilirken, Nur Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov tarafından ise tebrik edildi.

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