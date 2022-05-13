Engelli milli sporcular, üniversitenin etkinliğine katıldı

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(AYBÜ) Terapi ve Rehabilitasyon bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı tarafından "Hayat Farklılıklarla Daha Güzeldir" programı düzenlendi.

Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Mehter Takımı ve görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek'in performansılarıyla renk kattığı programa, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Harun OLMUŞ, Para Milli Sporcular, konuklar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol ve açılış konuşmaları geçildi. Programda konuşan Rektör Aydınlı, "Özel insanlardan ve onların ailelerinden biz sevgiyi, aşkı, merhameti, sadakati ve birçok şeyi öğrenmemiz gerekiyor."' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Mehter takımının performansı programa neşe ve renk kattı. Dakikalarca ayakta alkışlanan gösterinin ardından Görme engelli müzik öğretmeni Ahizer ÖZBEK ve Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin işaret dili ile sahneledikleri performans ile misafirlerin kulaklarının pası silindi.

Program kapsamında daha sonra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan yardımcısı sayın Doç.Dr. Bahar ANAFOROĞLU KÜLÜNKOĞLU'nun federasyonun faaliyetlerini, başarılarını ve hedeflerini anlattığı konuşmasının yanısıra programın son bölümünde Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Antrenörü Selim DEMİRDAĞ, Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Oyuncusu Volkan Gülem ve Para Yüzme Milli Sporcu Beytullah Eroğlu'nun konuşmacı olduğu panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan başarılı sporcular sporun hayatlarını disipline ettiğinden, spor sayesinde neleri balarabileceklerini gördüklerinden, kendilerinin nasıl özgüvenli olduklarından, spor sayesinde kendilerini bulduklarından bahsederek katılımcılara tavsiyelerde bulundular.

Program katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.