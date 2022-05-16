Teknik öğretmen olan ücretli öğretmenlere haftada en fazla ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Soru; Teknik öğretmen mezunu ücretli öğretmenlere haftada kaç saat ücret vereceğimiz konusunda görüş ayrılıkları var. 30 saat mi 40 saat mi vereceğiz.

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Bu hükümlere göre; mesleki ve teknik eğitim veren bir okulda atölye ve laboratuvar (meslek) dersleri için görevlendirilecek olan mesleki ve teknik eğitim mezunu ücretli öğretmenlere, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu hususta uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi ile öğretmen görevlendirilmesinin karıştırılmaması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR