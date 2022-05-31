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Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Mayıs 2022 10:02
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Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Soru: 12 Haziran 2022 tarihinde yaş haddinden emekli olacağım. Şube Müdürüyüm. Şayet ek gösterge 3600'e yükseltildiğinde tarafıma emekli ikramiyesi farkı verilir mi?

Detaylar:

Emekli ikramiyesi farkı nedir ve kimlere verilir

5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü; "İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir."

Hükmün Yorumu:

-Kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler (TSK ve Emniyet Personeli için geçerlidir).

-Yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler.

-Vazife malullüğü aylığı bağlananlar.

- Görevlerini yapmakta iken ölüm sebebiyle hak sahipleri hakkında hak sahipliği aylığı bağlananlar.

Bu şekilde emeklilik işlemleri yapıldıktan sonra, yani aylık bağlandıktan sonra üç ay içinde memur maaş katsayılarında bir artış geldiğinde, gelen artış oranı kadar ikramiye farkı almaktadırlar. Şayet üç ay içinde katsayılarda bir artış yapılmadığı durumda, bu defa müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılan ilk artıştan doğan ikramiye farklarını almaktadırlar.

Ayrıca; İlk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artış olduğu takdirde gelen yeni düzenleme gereği de ikramiye farkı alabilmektedirler.

Özetle; ikramiye farkı 2 durumda söz konusudur:

KAPAT [X]

Birincisi, 5434 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkının ödenmesi durumu (katsayılarda; ilk 3 ay içinde artış olmaz ise sonraki 6 ay içindeki artış olursa, katsayıların uygulandığı ikramiye farkları verilmektedir.).

İkincisi, İlk mali yılın OCAK ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkının ödenmesi durumudur.

Peki Maddede belirtilen Katsayılar dışındaki diğer unsurlar neler olabilir?

Katsayılar dışında emekli ikramiyesini etkileyecek diğer unsurlar;

-Emekli ikramiyesi hesabında uygulanan gösterge rakamlarının yükseltilmesi (657 sayılı Kanun Madde 43 hükmü).

- Emekli ikramiyesi hesabında uygulanan ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi (657 sayılı Kanun Ek cetveller).

-Emekli ikramiyesi hesabında uygulanan özel hizmet aylığı/emeklilik tazminatı (5434 sayılı Kanun Ek Madde 70) oranlarının yükseltilmesi.

-Kıdem aylığı gösterge rakamının yükseltilmesi (375 sayılı KHK).

Özetle; Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerinde uygulanan, derece, kademe, gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı unsurlarından katsayılara bağlı olmayan unsurlarda gelecek değişiklikler katsayılar dışındaki diğer unsurlar olmaktadır.

Bu şekilde yapılacak artışlarda uygulama zamanı mutlaka değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihin emeklilikten sonra ilk mali yılının birinci ayının olması gerekmektedir. İlk mali yıl birinci ay yani yürürlük tarihinin OCAK ayı olmadığı takdirde bu artışlardan dolayı ikramiye farkı verilemeyeceğini, değerlendirmekteyiz.

Örnek:

10 Haziran 2022 tarihinde yaş haddinden emekli olan bir kişiye 10 Haziran 2022 tarihindeki katsayılar uygulanarak ikramiye tutarı hesap edilir. Ayrıca, bu kişiye 1 Temmuz 2022 tarihindeki memur maaş katsayısı artışından dolayı da ayrıca ikramiye farkı verilir. Şayet, ek gösterge rakamının yürürlüğü de 1 OCAK 2022 tarihinden geçerli olursa bu defa ek gösterge yükseltilmesinden dolayı da ayrıca bir ikramiye farkının verilmesi gerektiğini,

Ancak, diyelim ek gösterge artışının yürürlüğü Temmuz, Ağustos, Eylül 2022 yani ilk mali yıl OCAK ayı dışında herhangi bir ay olduğunda ise ek göstergeden dolayı ikramiye farkının verilemeyeceğini,

Değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında: 5434 sayılı Kanun Ek Madde 89 hükmündeki, "katsayılar dışındaki diğer unsurlar" uygulanarak ikramiye farkının verilebilmesi için bu artışların (Ek gösterge artışlarının veya özel hizmet aylığı oranlarının veya diğer unsurların) mutlaka OCAK ayında yürürlüğe girmesi halinde mümkün olan bir durum olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ancak, değişiklik olup da yürürlük tarihi OCAK ayı yerine farklı bir ayda olması durumunda ikramiye farkı ödenmemekle birlikte her durumda bu artışlar emekli aylık tutarlarını artırıcı bir durum olur ve emekli, hak sahibi aylık tutarlarının artmasını sağlar. Bu uygulamada 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 205 de bulunan, "5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. " şeklindeki hüküm gereği olmaktadır.

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Bu Habere Tepkiniz

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Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
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