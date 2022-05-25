İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

3 Temmuz 1992'de SSK bünyesinde ebe olarak çalışmaya başladım.1994 Kasım ayında 6 ay ücretsiz izin aldım ve akabinde 5 Mayıs 1995'de istifa ettim. Daha sonra 26 Ekim 2006'da Sağlık Bakanlığında ebe olarak (istifa sonrası dönüş hakkımı kullanıp)tekrar işe başladım. Kademeli emeklilik yaşından yararlanabilir miyim? Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabilirim?

Detaylar:

1 Ekim 2008 öncesinde memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kademeli emeklilik yaş gruplarına girilebilmesi için mutlaka 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresinin en az 3 tam yıl olması gerekmektedir.

Şayet, bu tarihte 3 tam yıl hizmeti bulunmayanlardan kadın memurun 58 yaşını, erkek memurun da 60 yaşını tamamlaması gerekmektedir.

Diğer bir husus; her ne kadar ilk memurluktan ayrıldıktan 11 yıl sonra dahi memurluğa başlanılmış olması ilk memurlukta geçen hizmetlerin yok olmasını sağlamaz, bu hizmetler her zaman için geçerli hizmetler olarak kabul edilir.

Bu bağlamda değerlendirmelerimiz:

Sizin durumunuzda, 1992-1995 tarihleri arasında yapmış olduğunuz görevler sizin için emeklilik hizmet sürenize eklenecek olan sürelerdir.

Ancak, bu süreler, ücretsiz izin sürenizi borçlansanız dahi 5434 e tabi memurların emeklilik yaşlarının hesap edildiği 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet sürenizi 3 tam yıl ve daha fazlasını sağlayamayacağından, emeklilik yaşınız 58 yaşınızı dolduracağınız tarih olacaktır. Dolayısıyla kademeli emeklilik yaş grubuna dahil olamayacağınızı, ancak emeklilik hizmet sürenizin ise 20 hizmet yılı olacağını, değerlendirmekteyiz.

Verdiğiniz bilgilere göre de, emeklilik statüsüne gireceğiniz tarih 58 yaşınızı dolduracağınız tarih olacaktır. Emeklilik hizmet süresi şartı olarak 20 yıl hizmet şartına tabi olursunuz. Yani sizin için 20 tam hizmet yılınızı tamamlamak için de bugün için en az (ücretsiz izin süresi hariç) 2 yıl hizmete ihtiyaç bulunmaktadır. Şayet ücretsiz izin sürenizi borçlanırsanız bu durumda da en az 1 yıl 6 ay daha hizmete ihtiyaç bulunmaktadır. Şayet, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar 2 yıl veya daha fazla bir süre varsa borçlanmaya gerek kalmadan 20 hizmet yılınızı tamamlamanızı da tavsiye edebiliriz.

Bu şartları taşımanız halinde 5434 sayılı Kanun kapsamında emekliliğiniz için müracaatınızı Kurumunuza yapabileceğinizi söyleyebiliriz.