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Kemalpaşazade Ankara'da üniversitede anıldı

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış Osmanlı'nın büyük alimlerinden İbn-i Kemal (Kemalpaşazade) için Ankara'da uluslararası bir sempozyum düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Mayıs 2022 15:11
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Kemalpaşazade Ankara'da üniversitede anıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyuma 4 farklı ülke, 56 farklı üniversite ve 136 akademisyenin katıldığı sempozyum Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Sempozyumun açılış töreni Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Uluslararası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu'nun açılıl törenine Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice ORUÇ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

1469 yılında Tokat'ta doğan Kemalpaşazade müderrislik, kadılık ve şeyhülislamlık gibi görevleri yürüttü. Üç farklı padişah döneminde yaşamını sürdüren alim padişahların her birinin ayrı ayrı sevgi ve saygısını kazanmış Osmanlı'nın önemli ve çok yönlü alimlerindendir. Kemalpaşazadenin edebiyattan hukuka, hadis, tefsir, fıkıh gibi dini ilimlerden felsefeye, dil ve tıp alanlarından tarihe kadar pek çok alanda eserler vermiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İbrahim AYDINLI açılış konuşmasında "Kemalpaşazade 16. Yüzyıl Osmanlısında ortaya çıkan fıkhi problemleri ihtiyaca uygun olarak çözebilecek yöntemler geliştirmiştir. Hukuki kaygılar yanında sosyal ve ekonomik ihtiyaçları da gözeterek sorunları çözme yoluna gitmiştir." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem ZENGİN de konuşmasında Kemalpaşazadenin Bugün bizim anlamakta belki de kavramakta zorlanacağımız kadar çeşitli alanlarda; mantık felsefe hukuk dilbilimi alanlarında fevkalede kendini geliştirmiş döneminin önemli bilgilerinden biri olduğunu vurguladı.

Sempozyum 14 Mayıs Cumartesi günü üniversitenin Etlik 15 Temmuz Şehitleri binası C Blok 5. Katında ve 4 salonda sabah ve öğlen oturumları olarak aynı anda devam edecek.

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