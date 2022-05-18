Benzine bir zam daha geliyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?
Kaynak : NTV
Eklenme : 18 Mayıs 2022 09:31
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR
Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız