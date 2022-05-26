Merkez Bankası'nın net rezervleri 1.97 milyar dolar azaldı

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 61 milyar 198 milyon dolar olan rezervler, 20 Mayıs ile sona eren haftada 60 milyar 11 milyon dolara geldi.

Geçtiğimiz hafta 11 milyar 529 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 20 Mayıs ile sona eren haftada 9 milyar 561.5 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 101 milyar 941 milyon dolarken 100 milyar 261 milyon dolara indi.