Benzin ve motorine yine zam geliyor

28.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan değişiklikle motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

BİR YILDA YÜZDE 255 ARTTI

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7.72 TL, yıl başında 12.29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 215, yıl başından bu yana yüzde 98 zam geldi

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir yıl önce 7.20 TL, yıl başında 11.3 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 225, yıl başından bu yana yüzde 105 zam geldi.