5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

Soru : Değerli Hocam Ben 14 Kasım 2001 yılnda göreve başladım , 3 yıllık ücretsiz doğum izni kullandım. Şu an da eşim yurtdışında çalıştığı için isteğe bağlı bir yıllık ücretsiz izindeyim.1 Temmuz itibari ile iznim bitiyor.

Şimdi size sorum şu:

1.Memuriyette 15 hizmet yılı 61 yaş ile şuan istifa edersem kalan sürede hiçbir ücret ödemeden emekliliğe hak kazanabilir miyim?Bu haktan faydalanabilir miyim?

2.Bu durum beni kapsamıyor ise benim için emeklilik şartları nelerdir?(25 yıl 58 yaş dışında)

Şimdiden çevabınız için çok teşekkür ederim.

Saygılarımla

Detaylar:

1 Ekim 2008 öncesi memurluğa başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlardan kadın memurların 25 hizmet yılı ve 58 yaşını tamamlamaları halinde emekli aylığı bağlanabilmektedir.

25 hizmet yılı ve 58 yaşın tamamlanması genel bir düzenlemedir. Bu durumun istisnası ise 15 hizmet yılının olması ve 61 yaşının da tamamlanması halinde emekli aylığı bağlanma imkanı da bulunmaktadır.

İstisna hüküm 5434 sayılı Kanun Madde 39'da bulunmaktadır. Madde 39 hükmü şu şekildedir;

"Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:

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b) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

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c) İştirakçilerden 40 ıncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (61) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine;

.

d) 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilememiş olanların (61) yaşını doldurmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki durumda iseler re'sen;

.

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, . doldurmuş olmaları şarttır. ."

Dolayısıyla, 5434 e göre emeklilik şartları arasında 61 yaş + 15 yıl hizmet şartını yerine getirilmesi halinde de ister görevde iken ister açıkta iken emekli aylığı bağlanması işlemi bulunmaktadır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü gereği zorunlu emeklilik yaş hadleri ile 65 yaşının dolması nedeniyle resen emekli edilme halinde de 15 tam hizmet yılı var ise yine emekli aylığı bağlanması da mümkün olmaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Soru 1.Memuriyette 15 hizmet yılı 61 yaş ile şuan istifa edersem kalan sürede hiçbir ücret ödemeden emekliliğe hak kazanabilir miyim? Bu haktan faydalanabilir miyim?

Soru 2.Bu durum beni kapsamıyor ise benim için emeklilik şartları nelerdir?(25 yıl 58 yaş dışında)

Cevap 1-2- Toplam hizmetlerinizin en az 15 tam hizmet yılı olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde memurluktan istifa edebileceğinizi, istifa ettiğiniz tarihten sonra hiçbir şekilde zorunlu olarak çalışmanız olmadan ve herhangi bir ücret ödemeden 61 yaşınızı doldurduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek emekli aylığı bağlatabileceğinizi ve tam hizmet yıllarınıza karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

ANCAK, istifa sonrası işçi, esnaf gibi çalışmalarınız olursa ve bu çalışmalarınız 1259 günden daha fazla olursa memurluktan emekli olamayacağınızı ve memurluğa başlama tarihiniz 8 Eylül 1999 sonrası olduğu için de memurluk hizmetlerinize emekli ikramiyesi alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Bu nedenle, 25 hizmet yılı ve 58 yaş dışında ancak açıklamalarımız kapsamında 15 hizmet yılı ve 61 yaşınızı tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.