23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
ATAMA KARARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar GÜN,
Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serap ATAAY,
Finlandiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Vakur ERKUL,
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şevki MÜTEVELLİOĞLU,
Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şerife Serap ÖZCOŞKUN,
Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Akif OKTAY,
Meksika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Timur SÖYLEMEZ,
Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Hilal SAYAN KOYTAK,
Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ece ÖZTÜRK,
Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren YAZGAN,
Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Oya TUNGA ÇAĞLI,
Moritanya İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Cem KAHYAOĞLU,
Merkeze alındı.
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Levent ELER,
Finlandiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Deniz ÇAKAR,
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan KARAMANOĞLU,
Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Ertan YALÇIN,
Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU,
Meksika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, ikili Ekonomik İşler Genel Müdürü İlhan Kemal TUĞ,
Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Danışmanı Tuba Nur SÖNMEZ,
Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Beste PEHLİVAN SUN,
Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaan ORBAY,
Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Makbule Başak YALÇIN,
Moritanya İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Akif MENEVŞE,
El Salvador Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gül BÜYÜKERŞEN,
atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Danimarka Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Uğur Kenan İPEK,
- Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Ahmet YÖRÜK,
- Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Aydın DOĞAN,
- Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şebnem CENK,
- Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gülsün ERKUL,
- Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Türker ARI,
- Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Halil Gürol SÖKMENSÜER,
- Pakistan islam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ihsan Mustafa YURDAKUL,
- Kamboçya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayda ÜNLÜ, merkeze alınmış,
- Danimarka Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Rıza Hakan TEKİN,
- Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Tayyar Kağan AT AY,
- Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ömer Faruk DOĞAN,
- Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Adnan KEÇECİ,
- Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Şule ÖZTUNÇ,
-Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür ÇINAR,
- Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Başak TÜRKOĞLU,
- Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Uygar Mustafa SERTEL,
- Pakistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet PAÇACI,
- Kamboçya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ülkü KOCAEFE,
- Gine Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait AKIN, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakkı Emre YUNT,
- Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Merve Safa KAV AKÇI, merkeze alınmış,
- İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can TEZEL,
- Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim YÜKSEL,
atanmıştır.
1 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIBüyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız