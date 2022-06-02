Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçi merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Merve Sefa kavakçı merkeze alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Haziran 2022 08:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçi merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkeze alınan büyükelçiler arasında Malezya Büyükelçisi Merve Sefa Kavakçı'nın da yer aldığı görüldü.
2017 yılında Malezya Büyükelçiliğine atanan Merve Sefa Kavakçı 5 yıldır Büyükelçilik görevini yürütüyordu.23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız