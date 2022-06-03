5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı
TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Merakla belenen Mayıs ayı resmi enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı. Mayıs ayında yüzde 2,98 olarak açıklandı.
İLK BEŞ AYDA OLUŞAN ENFLASYON RAKAMLARI
Enflasyon 2022 yılının
- Ocak ayında yüzde 11,10,
- Şubat ayında yüzde 4,81,
- Mart ayında yüzde 5,46,
- Nisan ayında yüzde 7,25,
- Mayıs ayında yüzde 2,98 olarak açıklandı
ENFLASYON FARKI İLK 5 AY İÇİN YÜZDE 28,12'E ÇIKTI
Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk dört ayındaki enflasyon kümülatif olarak yüzde 35,62'e ulaşmıştı.
Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 35,62- yüzde 7,5= yüzde 28,12 olacak.
HESAPLAMA YÜZDE 7,5'A GÖRE YAPILACAK
Kamu personelinin Temmuz'da alacağı enflasyon farkı hesaplaması yüzde 7,5'a göre yapılacak. Bilindiği üzere toplu sözleşme ile yüzde 5, TBMM'den geçen Kanunla da yüzde 2,5 zam verilmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız