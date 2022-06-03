Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı sosyal medya paylaşımında alım gücünün düşmesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

YÜKSELEN ENFLASYON, DÜŞEN ALIM GÜCÜ SARMALI EŞEL MOBİLLE SON BULSUN. 1- TÜİK tarafından Mayıs Ayı enflasyonunun %2,98, yıllık enflasyonun %73,50 olarak açıklanmasıyla birlikte; Ocak-Mayıs enflasyonu %35,64 ve enflasyon farkı ise %26,18 olarak gerçekleşti.

'Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, hissedilen enflasyon neredeyse her ay beklentilerden daha yüksek şekilde karşımıza çıkıyor. Resmedilen ve hissedilen tartışmasına girmeden bir kez daha 'alım gücümüz yükseltilmeli' diyoruz... Özellikle gıda, akaryakıt ve konut enflasyon rakamları büyürken kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı da büyüyor. Yükselen enflasyon rakamları; kamu görevlilerinin cüzdanlarını yakarken 'Eşel Mobil Sistemi"nin uygulanmasının gerektiği de her geçen gün daha fazla hissediliyor'

"Eşel Mobil Sistemi' zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmalıdır"

'Diğer taraftan dünya çapında yaşanan ekonomik krize rağmen hızla büyüyen, ihracat rakamlarını artıran, geleceğe dair umutlarımızı koruyan Türkiye; sabit gelirlilerin maaş/ücretlerini de hak ettiği seviyeye yükseltecek, alım gücü kayıplarını telafi edecek güce sahiptir.... Bilhassa bu ve benzeri enflasyonist dönemlerde, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm sabit gelirlileri enflasyon korkusundan uzaklaştıracak, hayat pahalılığından kurtaracak ve rahat bir nefes aldıracak 'Eşel Mobil Sistemi' zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmalıdır' ifadelerini kullandı.

Eşel mobil sistemi nedir?

Ücret endekslemesi veya Eşel mobil sistem, ücretli ve maaşlıları, hayat pahalılığı karşısında korumak amacıyla fiyat artışlarıyla doğru orantılı olarak gelirlerinin artmasının sağlanmasıdır. Diğer bir deyişle geçmiş dönem enflasyon oranlarına göre ücretlilere otomatik zam yapılmasıdır.