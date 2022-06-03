5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

Merakla belenen Mayıs ayı resmi enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı. Mayıs ayında yüzde 2,98 olarak açıklandı.

İLK BEŞ AYDA OLUŞAN ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon 2022 yılının

- Ocak ayında yüzde 11,10,

- Şubat ayında yüzde 4,81,

- Mart ayında yüzde 5,46,

- Nisan ayında yüzde 7,25,

- Mayıs ayında yüzde 2,98, olarak açıklandı

ENFLASYON FARKI İLK 5 AY İÇİN YÜZDE 26,15'E ÇIKTI

Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk dört ayındaki enflasyon kümülatif olarak yüzde 35,62'e ulaşmıştı.

Memurlar yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam aldığı için, memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 26,15 (135,62/107,5) oldu. (Bu orana Haziran ayındaki enflasyon ek olarak dahil edilecek ve Temmuz ayındaki net artış belli olacak)

HESAPLAMA YÜZDE 7,5'A GÖRE YAPILACAK

Kamu personelinin Temmuz'da alacağı enflasyon farkı hesaplaması yüzde 7,5'a göre yapılacak. Bilindiği üzere toplu sözleşme ile yüzde 5, TBMM'den geçen Kanunla da yüzde 2,5 zam verilmişti.