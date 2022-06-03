Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. https://www.memurlar.net/haber/1030011/ogretmenlerin-2022-yili-yer-degistirme-takvimi-aciklandi.html



Bilindiği üzere öğretmenlerin emeklilik işlemleri Temmuz sonuna kadar sürebilmektedir.



MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Böylece emeklilikten boşalan kadrolar örneğin il içi yer değiştirmelerde kullanılabiliyordu.



Geçmiş yıllarda bu yönde düzenleme yapılmaması nedeniyle bir çok öğretmen mağdur oluyordu. Şöyle ki: öğretmen A okuluna gitmek istiyor tercihlerine de yazıyor fakat boş kadro olmadığım için atanamıyordu. Oysa ki Temmuz sonunda emekli olan bir öğretmen bu okulda kadro açabiliyor daha sonraki atamalarda (iller arası, özür grubu . ) daha düşük puanlı bir öğretmen atanabiliyordu.



Oysa ki son iki yıldır bu sorun büyük oranda aşılmıştı. Fakat MEB şaşırtıcı bir şekilde yine eski uygulamaya döndü.



Tedbir alınmazsa yine mağduriyetler yaşanacak. Özellikle kadrosu çok sıkışık Ankara, İzmir gibi illerde sorun daha net ortaya çıkacak.



Konuyla ilgili olarak geçenlerde yazdığımız yazıda Bakan Özer'e çağrıda bulunmuş, çözüm önerisi alternatifleri de sunmuştuk.



https://www.memurlar.net/haber/1024078/ogretmenlerin-yer-degistir-eme-me-sorununa-el-atilmali.html



MEB çözümü mümkün bu sorunla ilgili duyarsız mı kalacak hep birlikte göreceğiz.

Maksut BALMUK

