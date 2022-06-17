3 üniversite 90 personel almak için ilana çıktı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi,Kilis 7 Aralık Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Haziran 2022 09:14
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi 37 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 temmuz 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 37 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 temmuz 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 temmuz 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız