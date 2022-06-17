Norveç vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek
Norveç Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Norveç vatandaşları ülkemize artık kimlikle seyahat edebilecek. Bizim vatandaşlarımız ise Norveç'e vize ile ancak girebilecekler.
Eklenme : 17 Haziran 2022 14:41
Norveç Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması:
Norveç vatandaşları artık Türkiye'ye sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebilecek.
Norveç'e seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarında ise vize şartı aranmaya devam edecek.
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Sa glad for at Tyrkia midlertidig endrer passreglene! For resten av aret kan nordmemm som mangler pass bruke nasjonalt ID-kort nar de reiser til Tyrkia. @MevlutCavusoglu viser frem avtalen. pic.twitter.com/Dr4rIRfzoiAnniken Huitfeldt (@AHuitfeldt) June 15, 2022