2 Kurum toplamda 291 personel almak için ilana çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Haziran 2022 09:07
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 96 Büro Personeli, 6 Bahçıvan ve 65 Temizlik Personeli 167 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 haziran 2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.
Muğla BŞB ilanı detayları için tıklayınızTÜBA 30 personel alacak Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız