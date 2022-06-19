TÜBA 30 personel alacak
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 30 personel istihdam edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 11:27
TÜBA'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere, uzman, avukat, idari uzman, memur, mütercim, arşiv memuru, sekreter, şoför, grafiker, kütüphaneci, programcı, teknisyen ve hizmetli kadrolarına 30 personel alınacak.<
Başvurular 25 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek2 Kurum toplamda 291 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız