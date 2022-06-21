Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
TBMM'ye sunulan ek bütçe kanun teklifine göre kamu personelinin harcırahları yaklaşık yüzde 62 oranında artıyor.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Haziran 2022 02:26
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20 Haziran itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte göre harcırah tutarları yaklaşık yüzde 62 oranında artırılıyor.
Teklifin kabul edilmesi durumunda aylık kadro derecesi 1-4 derece arasında olanların harcırahı 63 TL'den 102 TL'ye, aylık kadro derecesi 5-15 arasında olan kişilerin harcırah tutarları ise 62 TL'den 100 TL'ye yükseltilmektedir.
İşte kanun teklifindeki H Cetveli:Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız